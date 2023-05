Kamer stemt in met reserveren van 24 miljard voor ’transitie landelijk gebied’

Maar echt achteroverleunen kan Van der Wal niet, nu in de Eerste Kamer nog geen meerderheid voor haar plannen lijken te zijn. BBB, binnenkort de grootste partij in de senaat, plaatst veel kanttekeningen bij het plan. Ook GL en PvdA eisen bijsturing. Zo willen die partijen meer duidelijkheid over de jaartallen (2030 en 2035) en onafhankelijke toetsing door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Megafonds

VVD, D66, CDA en CU scharen zich echter achter het plan om het megafonds te vullen. „Er wordt een grote stap gezet”, oordeelt Kamerlid De Groot (D66), die minister Van der Wal complimenteerde over de ’onontkoombaarheid’ van de aanpak. „Dat is geen keuzemenu”, aldus De Groot. „We willen de natuur en het water schoonmaken. Dat doen we met respect voor de rechtsstaat en Europa.” Ook de VVD tekent voor het fonds, zei Kamerlid Van Campen. Het CDA steunde het plan zelfs zonder bijsturing en diende geen moties in. Kamerlid Boswijk wees op eerdere moties die nog op de plank liggen en niet uitgevoerd zijn. Op vragen wanneer zijn partij de stikstofparagraaf wil heronderhandelen, liet hij complete mist ontstaan.

Tot ergernis van GL’er Bromet, die ’woest’ is op het CDA nu de partij in haar ogen het debat en land gijzelt. Ook stikstofminister Van der Wal heeft nog geen duidelijkheid gekregen van de partij. „Ik weet niet wat en weet niet hoe”, aldus de minister over de door het CDA aangekondigde heronderhandelen van de stikstofparagraaf. Volgens Van der Wal staat het coalitieakkoord nog fier overeind. „Dat is nu de leidraad.”

Deadline

Hoewel in de huidige wet het jaartal 2035 staat (en in het coalitieakkoord 2030) als deadline voor het halen van de stikstofdoelen, vindt Van der Wal dat provincies er ’verstandig’ aan doen om ze kiezen voor 2030. Dat noemt de minister ’boerenverstand’, omdat het kabinet de wetswijziging met de versnelling wil doorvoeren.

Het proces om 2035 in de wet aan te passen naar 2030 is inmiddels ingezet, maar zal op z’n vroegst later dit jaar klaar zijn. Daarover heerst nog groot ongemak bij verschillende partijen. Provincies moeten namelijk op 1 juli hun plannen indienen hoe zij de stikstof-, klimaat- en waterdoelen gaan halen. Dan staat 2035 zeer waarschijnlijk nog in de wet. Bovendien is onduidelijk of de wettelijke aanpassing naar 2030 het wel gaat halen, gezien het verzet van het CDA. Ook BBB, in alle provincies de grootste partij, wijst dat jaartal van de hand.

Eerder leidde onzekerheid hierover tot een motie van wantrouwen tegen het kabinet, die vrijwel de hele oppositie steunde. Volgens Kamerlid Pieter Omtzigt loopt het hele proces komende tijd „in het water”, omdat provincies plannen moeten maken op basis van een wet die al dan niet wordt aangepast. Hij vreest „bestuurlijke chaos” als er niet snel duidelijkheid komt over de deadline. Ook de SGP is ronduit kritisch. Van der Wal zei wel dat de plannen die er voor 1 juli moeten liggen niet in beton zijn gegoten, omdat die pas in 2024 formeel worden vastgelegd.