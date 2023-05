LIVE | Kamer debatteert met Van der Wal over stikstofbeleid

Volg het debat live via de tweets van onze parlementair verslaggever Mike Muller.

Van der Wal wil met haar ’transitiefonds’ miljarden reserveren om het landelijk gebied komende jaren ingrijpend te veranderen. Daarbij zal vooral de stikstofuitstoot in de agrarische sector worden aangepakt, bijvoorbeeld middels een ’piekbelastersregeling’. Hierdoor worden boeren uitgekocht of moeten zij hun veestapel verkleinen of bijvoorbeeld innoveren. Naast minder stikstofuitstoot moet het geld worden aangewend voor ’bodem, water en klimaat’. Toch is het nog maar de vraag of het miljardenfonds uiteindelijk het licht zal zien: hoewel de coalitie van VVD, D66, CDA en CU in de Tweede Kamer het plan steunen, zijn alle oppositiepartijen ronduit kritisch.

Nog geen meerderheid in zicht

Zowel ter rechter- als ter linkerzijde dreigen Kamerleden tegen de wet te stemmen. Ook in de senaat is nog geen meerderheid in zicht. Welke bedragen naar provincies, boeren en natuurbeheerders gaan, is evenmin duidelijk. BBB-leider Caroline van der Plas noemde de wet zelfs een ’doe-maar-wat-je-wil-fonds’. „Ik vind het drie keer niks.” Ook de ’linkse wolk’ van GL en PvdA liet weten het huidige plan niet te steunen.

GL en PvdA kraakten de wet omdat nog steeds geen helderheid is gegeven over het jaartal 2030 of 2035 waarin de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd. Vooral richting het CDA klonk snoeiharde kritiek nu de partij opnieuw geen hom of kuit gaf over de stikstofkoers die de partij wil varen. CDA-leider Wopke Hoekstra zei eerder de stikstofparagraaf in het coalitieakkoord te willen heronderhandelen, maar onduidelijk is nog steeds met welk jaartal of welk doel.

24,3 miljard vrijgemaakt

Kamerlid Pieter Omtzigt hekelde de wet eveneens. Hij wilde van het kabinet éérst een visie en plannen voordat er miljarden beschikbaar worden gesteld, helemaal nu elders miljarden bezuinigd zullen worden. „Er wordt 24,3 miljard vrijgemaakt terwijl de coalitie niet eens weet waarvoor het gaat dienen. Met dit bedrag kun je fietspaden naar elke woning aanleggen, Defensie vier keer vergroten of de problemen in Groningen oplossen!”

In de Kamer klonk bovendien de wens dat niet alleen stikstofminister Christianne van der Wal, maar ook landbouwminister Piet Adema het fonds moet gaan beheren nu hij nog steeds werkt aan een landbouwakkoord en naar verwachting ook miljarden nodig heeft om dat plan tot wasdom te brengen.