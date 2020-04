Kankerspecialisten: ga naar een arts als je klachten hebt

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Wie zich zorgen maakt om kanker of klachten heeft, moet vooral naar de dokter gaan. Die oproep doen verschillende kankerorganisaties omdat het aantal kankerdiagnoses sinds de uitbraak van het coronavirus met 30 procent is gedaald. Ook wordt minder vaak een beroep gedaan op een kankerspecialist. Dat is „zorgwekkend”, vinden de organisaties.