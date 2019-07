Lisa (25) doodgestoken: ’Hier konden we op wachten’

In de flatwoning op de derde verdieping aan de Van ’t Hoffstraat in Vlaardingen ging het vannacht compleet mis. Ⓒ MediaTV

Vlaardingen - Het was wachten op iets ergs. Dat zeggen buurtbewoners van de 25-jarige Lisa die vannacht in haar woning in Vlaardingen werd neergestoken en later overleed. ,,Hier konden we op wachten. De tekenen aan de wand waren er. Er waren daar veel problemen. Er werd drugs gedeald en er was regelmatig ruzie. Wij als buurtbewoners hebben het meermalen bij de woningbouwvereniging aangekaart en de politie is ook meermalen gebeld. Zo jammer dit, dit gun je niemand”, vertelt een van de omwonenden.