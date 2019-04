Schrappen Wilhelmus ’Totaler Quatsch’

Ze reageren daarmee op een bericht uit De Gelderlander. Tijdens het Bevrijdingsconcert wordt gewoonlijk het Wilhelmus gespeeld tijdens het ontsteken van het bevrijdingsvuur.

Maar dat zal dit weekend niet het geval zijn in Winterswijk. Voorzitter Danny Oonk van het Bevrijdingsconcert zegt tegen De Gelderlander dat het bevrijdingsconcert ’juist geen nationaal karakter moet krijgen’. „We willen de vrijheid internationaal vieren, samen met onze oosterburen.” Intussen is na alle commotie bekend geworden dat Oonk het besluit ’heroverweegt’.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins denkt dat hier sprake is van ’misplaatste gêne’. „Dat vinden zelfs de Duitsers ’totaler Quatsch’, zo vermoed ik.” PVV-Kamerlid Martin Bosma verzucht op Twitter: „Ons volkslied is nu ook al kwetsend.” De PVV’er heeft het over ’de oorlog tegen onze eigen cultuur’.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt op Twitter de burgemeester van Winterswijk persoonlijk aan. Aan hem schrijft hij: „Zou het mogelijk zijn om toch ons nationale volkslied bij het bevrijdingsconcert in Winterswijk te spelen? Is toch wel gepast op bevrijdingsdag, ook in aanwezigheid van Duitse gasten, die ik nog nooit bezwaar heb zien maken.”

