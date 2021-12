Twee mannen aangehouden voor dodelijk schietincident Amstelveen

De 21-jarige man zit nog vast, meldt de politie vrijdag. De 22-jarige verdachte is weer vrijgelaten maar blijft verdachte in de zaak. De politie roept mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben van het schietincident op zich te melden.

Een 56-jarige man uit Almere werd woensdagochtend iets voor 11.00 uur in de Wieringerstraat neergeschoten. De man was in eerste instantie nog aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Het slachtoffer was een bekende van de politie. Die houdt rekening met de mogelijkheid dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.