18-jarige aangehouden voor dodelijke steekpartij in Bladel

Bekijk ook: Man overleden door steekincident in woning Bladel

De politie kreeg de verdachte in het vizier na sporen- en buurtonderzoek in de Dissellaan. De man werd aangehouden in zijn woning. In eerste instantie meldde de politie dat het steekincident in een huis had plaatsgevonden, maar daar kwam ze later op terug. Na onderzoek bleek dat de steekpartij buiten had plaatsgevonden. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekendgemaakt.