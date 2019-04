Anouk en andere optredens in uitverkoop om Ajax

Wie de schreeuwende vrienden tijdens de voetbalwedstrijd wil mijden, kan dus prima zijn of haar slag slaan. Waar je normaal 59,00 euro betaalt voor een staanplaats tijdens het optreden van Anouk, worden op Ticketswap diezelfde kaarten momenteel voor de helft van de prijs aangeboden. Ook kaarten van de band Alan Parsons Project, die uitverkocht in Paradiso, worden flink goedkoper van de hand gedaan.

Daartegenover staan er wel 380 mensen in de virtuele rij voor Tottenham-Ajax in de Marktkantine. Om 21.00 uur vanavond neemt Ajax het in de halve finales van de Champions League op tegen de Britse club.

