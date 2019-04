SIDDEBUREN - Legpluimveehouder en akkerbouwer Jakob Smith (52) uit het Groningse Siddeburen is ’in één klap’ van een ongewenste gast in zijn achtertuin af. Een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die in zijn weiland lag en hem lange tijd in onzekerheid hield, is dinsdagmiddag door Explosieven Opruimingsdienst (EOD) uit Den Helder onschadelijk gemaakt.