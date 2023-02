AIVD en MIVD: Russen probeerden zeekabels en windmolenparken in kaart te brengen

Rusland is erg geïnteresseerd in Nederland en probeert heimelijk inlichtingen te krijgen over internetkabels, gasleidingen, de aansturing van windmolenparken en de mogelijkheden om die te saboteren. Dat stellen de hoofden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD en zijn militaire tegenhanger MIVD maandag tijdens een presentatie.

Volgens de diensthoofden Akerboom (AIVD) en Swillens (MIVD) heeft de Kustwacht Russische schepen onderschept binnen onze territoriale wateren. De Russen zijn weggeleid zodat ze hun werk niet konden afmaken. Het is voor het eerst dat een dergeklijke actie is waargenomen en dat er een stokje voor is gestoken. ,,Het maakt duidelijk dat dit soort zaken veel dichterbij is dan we denken’’, zegt Swillens.

NAVO

Het Kremlin doet ook verwoede pogingen om in Nederland via spionage inlichtingen te krijgen over de EU en de NAVO, om te kijken hoe de scheurtjes tussen lidstaten en bondgenoten kunnen worden vergroot. Het internationaal strafhof kan ook rekenen op warme belangstelling. Rusland probeert informatie te verzamelen om te kijken welke onderzoeken er lopen tegen het land.

„De invasie in Oekraïne op 24 februari heeft een grotere impact op de wereldorde dan die andere aanval op 9/11”, zegt Akerboom, doelend op de terroristische aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Nederland gaat nog lang ellende ondervinden van de Russische invasie in Oekraïne, verwachten de diensten. Er is geen einde in zicht van de confrontatie tussen Rusland en het Westen, zo stellen de diensten maandag op een presentatie.

Zelfs in het gunstige scenario, als het conflict in Oekraïne wordt beëindigd, blijft de dreiging bestaan. „Rusland – haatdragend, wantrouwig, gefrustreerd en in eigen beleving omringd door vijandige staten – ziet zich dan waarschijnlijk nog steeds verwikkeld in een permanente strijd tegen het Westen”, schrijven de geheime diensten in een gezamenlijk document, dat maandag door de beide diensthoofden is gepresenteerd.

Ook een flink deel van de bevolking voelt dat zo. Dat betekent dat ’onze democratische rechtsorde, economische veiligheid, kritieke infrastructuur en kennisveiligheid’ ook op de lange termijn een doelwit blijven van het Kremlin.

Spionnen

Het goede nieuws is dat Rusland een aanzienlijk deel van zijn spionagemogelijkheden in Nederland is kwijtgeraakt met de uitzetting van zeventien ambassademedewerkers, stellen de diensten. Nooit eerder werden er zo veel spionnen tegelijk terug naar huis gestuurd, ook dit weekend werd er ambassadepersoneel uitgezet. Maar het gevaar is niet geweken en de Nederlandse inlichtingendiensten werken hard om te voorkomen dat Rusland zijn mogelijkheden via een omweg weer op peil brengt.

De oorlog heeft ook op andere manieren invloed op de samenleving. Antioverheidsextremisten proberen de gevolgen van de oorlog aan de man te brengen als een vooropgezet plan van een kwaadaardige elite om het gewone volk te onderdrukken, net zoals die machthebbers dat in de ogen van complotdenkers deden met de coronapandemie.

Tot overmaat van ramp is ook de kans op aanslagen door jihadisten in Europa volgens de AIVD toegenomen, bijvoorbeeld omdat terroristen in Oekraïne nu makkelijker aan automatische vuurwapens kunnen komen. Via de vluchtelingenstromen uit Oekraïne komen ook jihadisten naar Europa, zegt Akerboom. ,,We zien dat die netwerken ook uitlopers hebben naar Nederland.’’

Geheime diensten hebben de handen vol aan Rusland en daardoor is er iets minder aandacht voor terrorismedreiging uit de hoek van jihadisten. IS en Al-Qaeda zullen die afgenomen druk en andere mogelijkheden vermoedelijk proberen uit te buiten, denken de diensten.