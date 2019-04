Peilingen EU-verkiezingen: VVD en FVD gelijk aan kop

De partijen staan beide op vijf zetels in het Europees Parlement. Voor de VVD is dat een winst van twee zetels ten opzichte van het aantal dat de partij nu in het parlement heeft. Forum voor Democratie is nog helemaal niet vertegenwoordigd in Europa.

GroenLinks wint in deze peiling één zetel en zou op drie komen.

