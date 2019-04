Fritesfabriek blokkeert bouw duizend huizen

De Raad van State (RvS) verwijst het bestemmingsplan waarin Zaanstad woningbouw regelt naar de prullenbak. Tegen de bouw van circa duizend woningen was bezwaar gemaakt door het Havenbedrijf Amsterdam en door Frites uit Zuyd.

’Geur’ en geluid

De fritesfabriek is gevestigd op het Hembrugterrein en ziet in het bestemmingsplan een bedreiging voor het bedrijf. Dat heeft onder meer te maken met geureisen die gaan gelden en die belemmerend kunnen zijn voor de productie.

De Raad van State ziet ook een bezwaar in de geluidsbelasting waaraan de nieuwe woningen worden blootgesteld. De gemeente probeerde via de ’zeehavennorm’ de woningbouw mogelijk te maken, omdat daarvoor minder strenge eisen gelden qua geluid, maar volgens de RvS is daarmee enkel ’een beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ mogelijk. Duizend woningen zijn geen ’beperkte uitbreiding’, oordeelt men. En zonder zeehavennorm is de geluidsoverlast ’te groot’.

’Samen uitzoeken’

Voordat de Raad van State met de uitspraak kwam lieten Zaanstad en het Havenbedrijf al weten de handen ineen te slaan om tot een oplossing te komen. Wethouder Hans Krieger van Zaanstad zegt dat geprobeerd is zo goed mogelijk rekening te houden met alle verschillende belangen in het gebied.

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam zei vooraf al dat hoe de uitspraak ook zou luiden, hij blij is met duidelijkheid. ,,Op basis van deze uitspraak kunnen we samen met de gemeente Zaanstad kijken naar verdere ontwikkelingen in onze haven en Zaanstad”, zei hij volgens het Noord-Hollands Dagblad. „Ons doel is om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden die recht doet aan alle belangen van alle betrokkenen en die ook voor de toekomst zekerheid biedt voor de bedrijven in de haven.’’