Bijzondere Duitse brieven in Haagse bunker

Een van de topstukken is een brief van Seyss-Inquart die hij verstuurde vanuit zijn Haagse bunker Ⓒ Boudewijn van Nus

Scheveningen - Een bijzondere collectie brieven uit de Tweede Wereldoorlog van een verzamelaar is de komende maanden te zien in een bunker aan de Badhuisweg in Scheveningen.