Politie bakt eitje van eigen deeg voor 16-jarige verdachte

De bekogeling vond tijdens de afhandeling van de brand in Zaandam plaats, meldt de politie in een Facebookbericht. De politie startte daarop een onderzoek naar het incident. „De eiergooier maakte het ons echter niet al te moeilijk. Hij heeft zichzelf gefilmd voor en tijdens het eieren gooien en deze video op Snapchat geplaatst. Zijn reden was klaarblijkelijk omdat hij wakker was geworden van sirenes.”

De verdachte is dinsdag in alle vroegte thuis aangehouden en overgebracht naar politiebureau Zaandijk voor verhoor. „Omdat we de verdachte uit bed hebben gehaald, leek het ons gepast om de verdachte op een passend ontbijt te trakteren.”

In een filmpje is te zien hoe een agent een eitje in een pan opbakt en naar de cel brengt.