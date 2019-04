Elf jaar voor doodslag op transgenderprostituee Arnhem

De transvrouw had veel drugs in haar bloed en liep hersenletsel op door meerdere slagen met een zwaar voorwerp, bleek uit onderzoek.

De officier van justitie concludeerde uit het dossier dat verdachte Ferit V. haar met geweld probeerde te beroven en dat de harde klappen, in combinatie met de drugs, haar dood werden. Dit had de verdachte kunnen voorzien, vond de aanklager. De rechtbank gaat mee in die redenering.

Schrik

Volgens de advocaten van de Edenaar waren de drugs op zich al een mogelijke doodsoorzaak. Ferit V. zegt zelf dat hij schrok toen de transvrouw een penis bleek te hebben. In afwachting van een andere vrouw die zij voor hem zou regelen, zouden ze zijn overvallen door drie mannen. Hij raakte bij deze vechtpartij bewusteloos en vluchtte toen hij wakker werd, zo had hij verklaard.

Maar de rechtbank noemt dat een ’kulverhaal’, omdat het door geen enkel spoor en geen enkele verklaring wordt gesteund. Zo is het DNA van V. aangetroffen op en in het lichaam van het slachtoffer en op meerdere plekken in het huis. Ook zaten zijn cellen op een chloorfles. In het huis en over de vrouw was chloor gesprenkeld, om sporen weg te maken.