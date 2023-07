Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van... Jan Sierhuis (1928-2023): straatvechtertje en rasoptimist

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Ⓒ Ronald Bakker

De Amsterdamse kunstenaar Jan Sierhuis had naar eigen zeggen ’altijd mazzel’. Waar hij ook kwam, had hij steevast bijzondere ontmoetingen, waarover hij sappig kon vertellen, weten zijn vrienden, fotograaf Nico Koster en schilderes Thessa van der Voort. „Hij was een man die altijd op het juiste moment op de juiste plek was.” Dinsdag nemen ze afscheid van de expressieve schilder tijdens een crematieplechtigheid op de Oosterbegraafplaats.