Een van de laatste vergistoeristen in het wild. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - De afgelopen jaren was het een bekend fenomeen op 30 april: toeristen die met een verouderde reisgids Amsterdam introkken in een oranje outfit om de inmiddels vervangen Koninginnedag te vieren. Maar dit jaar is het stil. Het fenomeen ‘vergistoerist’ lijkt uitgestorven.