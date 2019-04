Geheime dienst slaat alarm over dreiging Rusland

De militaire geheime dienst is opvallend somber over de ontwikkelingen aan de oostgrenzen. Militair is Rusland op dit moment in het voordeel, ook wat kernwapens betreft. „Het Kremlin beschikt op een regionaal niveau niet alleen over meer middelen, maar vooral ook over een grotere variëteit aan middelen. Daarom zal het voor het Westen moeilijk zijn om een juist antwoord te vinden op Russische acties, primair maar niet uitsluitend in het militaire domein.”

Sterk wapenarsenaal

Het land heeft zijn wapenarsenaal de afgelopen jaren ’zeer sterk verbeterd’, schrijft de dienst. De kwaliteit is beter en ook de hoeveelheden wapens zijn toegenomen. Daardoor is het materieel van het Russische leger soms moderner dan dat van de NAVO. Het personeel is ook beter getraind dan voorheen.

Daar komt bij dat Rusland, als halve dictatuur, veel sneller knopen kan doorhakken dan de democratische westerse landen.

Tot overmaat van ramp is Rusland in staat om snel een deel van Europa af te sluiten voor versterkingen, met name de Baltische Staten en het Zwarte Zeegebied.

Afgezien van de militaire dreiging bestaat ook het gevaar van Russische spionage, cyberoperaties en zogenoemde ’hybride’ oorlogvoering, dat is het uitvechten van een conflict zonder openlijk wapengekletter maar met inzet van allerlei andere middelen, waaronder propaganda, het verspreiden van desinformatie en politieke beïnvloeding.

Rusland zal voorzichtig zijn met acties tegen Europa, zo schrijft de MIVD, zolang het als een paal boven water staat dat de Verenigde Staten te hulp zullen schieten. De rol van de VS is op dit moment onduidelijk.

Aan de randen van Europa blijft de situatie dreigend, met name in Oekraïne, aldus de dienst. De kans op escalatie is toegenomen sinds november 2018. Toen blokkeerden Russische schepen de toegang tot de Zee van Azov bij de door Rusland geannexeerde Krim. Rusland bouwt op dat schiereiland zijn militair vermogen op.

Bekijk ook: Rusland plaatst nieuwe raketten op de Krim

Bekijk ook: Oekraïense schepen naar haven Kertsj gesleept

De MIVD heeft vastgesteld dat Rusland het ontwapeningsverdrag INF geschonden heeft. Het land bezit een verboden kruisraket met een bereik van meer dan dan vijfhonderd kilometer. Meer dan dertig jaar geleden spraken de grootmachten af dat raketten met zo’n bereik voortaan taboe zouden zijn.

’Tactische’ kernwapens

Rusland bezit daarnaast ook kleinere, ’tactische’ kernwapens. Het land zou bereid zijn om die te gebruiken om te laten zien dat het Navo-bondgenootschap niet daadkrachtig en eensgezind reageert. Door de toegenomen Russische slagkracht dreigt de situatie dat de Navo sluipende Russische uitbreiding zonder slag of stoot laat gebeuren – zoals dat gebeurde na de annexatie van de Krim.