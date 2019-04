Peiling: aanslag Utrecht van weinig invloed op Nederlander

Tienduizenden Utrechters liepen een stille tocht na de aanslag in een tram. Ⓒ Hollandse Hoogte / Pim Ras

DEN HAAG - Nederlanders zouden zich niet veel meer zorgen zijn gaan maken over terrorisme na de aanslag in en rond een tram in Utrecht in maart van dit jaar. Uit een flitspeiling kort na de aanslag bleek wel dat de zorgen iets waren toegenomen ten opzichte van kort voor de terreurdaad (62 procent, was 58 procent), maar vorig najaar lag dat percentage nog op 67.