Record: dertien maanden te warm in Nederland

De huidige reeks begon in april 2018. Het gemiddelde over die maand lag 3 graden boven het langjarig gemiddelde tussen 1981 en 2010, wat nu als referentieperiode wordt gebruikt. April 2019 was 1,7 graden te warm.

Niet iedere maand lag zo ver boven het gemiddelde: in september en november 2018 was het maar 0,2 en 0,1 graad warmer dan de normale gemiddelde temperaturen voor die maanden.

De langste serie te koude maanden liep van december 1978 tot en met september 1979. De grootste maandafwijking naar boven die ooit is gemeten was 5,9 graden te warm in december 2015, naar beneden was dat 9,1 graden te koud in 1956.