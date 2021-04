7296 nieuwe besmettingen, meer dan 700 coronapatiënten op ic

Het totaalaantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook licht gestegen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2330 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 3 meer dan op donderdag.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1625 coronapatiënten, 14 minder dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur zijn 324 coronapatiënten nieuw opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 25 december. In de afgelopen dagen zeven dagen meldde het LCPS 2097 nieuwe opnames, gemiddeld 299,6 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 januari.

7296 nieuwe coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7296 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Daardoor is het gemiddelde aantal coronagevallen over de afgelopen week gedaald, voor het eerst in vier weken.

De vorige vrijdagen waren er meer positieve tests. Bovendien zijn het aanmerkelijk minder gevallen dan op woensdag (7649) en donderdag (7858). Meestal piekt het aantal positieve tests juist op vrijdagen en zaterdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.750 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7393 nieuwe gevallen per dag. In de week tot aan donderdag waren er elke dag gemiddeld 7433 besmettingen aan het licht gekomen. De laatste keer dat het gemiddelde lager lag dan de dag ervoor was op 7 maart.

In Rotterdam testten 348 inwoners positief. Verder waren er 288 nieuwe gevallen in Amsterdam en 268 in Den Haag. Daarna volgen Utrecht (148), Tilburg (119), Apeldoorn (105) en Eindhoven (101).

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen 24 uur is gemeld dat zeventien coronapatiënten zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 9 oktober. In de afgelopen week steeg het aantal sterfgevallen met 158, gemiddeld ruim 22 per dag, en dat is het laagste peil sinds half oktober.

Ook het aantal besmettingen in verpleeghuizen blijft dalen. Achttien bewoners zijn positief getest, één bewoner overleed en het aantal locaties met actieve besmettingen daalde naar het laagste niveau sinds begin oktober. Ook in de gehandicaptenzorg zijn steeds minder coronagevallen. De daling begon na de start van de vaccinatiecampagne in januari.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,3 miljoen mensen positief getest. Van meer dan 16.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.