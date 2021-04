Meer dan 700 coronapatiënten op intensive cares

Het totaalaantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook licht gestegen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2330 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 3 meer dan op donderdag.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1625 coronapatiënten, 14 minder dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur zijn 324 coronapatiënten nieuw opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 25 december. In de afgelopen dagen zeven dagen meldde het LCPS 2097 nieuwe opnames, gemiddeld 299,6 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 januari.