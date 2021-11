Strafzaak Taghi niet afgesplitst van Marengo

Taghi’s advocaat Inez Weski vroeg tijdens een eerdere zitting in september „op nadrukkelijk verzoek” van haar cliënt zijn zaak af te splitsen van de andere verdachten, „in het belang van de rust van het proces.” Volgens Weski is er in de megazaak „disproportioneel” veel aandacht voor Taghi. „Als de zaak van Taghi wordt afgesplitst, kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht.”

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er zijn in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en kroongetuige Nabil B. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de drie moorden in de directe omgeving van de kroongetuige: op zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en adviseur Peter R. de Vries. Een van B.’s huidige advocaten noemde Marengo vorige maand „het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit.”

In december gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak weer verder.