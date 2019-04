Traangas bij school Brussel om misbruikrel bloedend meisje (4)

Ouders en andere bezorgde betrokkenen bij de Franstalige school in Brussel. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

SCHAARBEEK - De Belgische politie heeft dinsdagmiddag bij een school traangas gebruikt tegen ouders die denken dat er een kind is misbruikt. Uit medisch onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van zedendelicten of geweld, had het Openbaar Ministerie eerder op de dag gemeld.