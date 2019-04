Deze kip is een geluksvogel

De brand woedde ongeveer een uur lang. Mogelijk zaten er 16.000 dieren in de schuur. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is het sein brand meester inmiddels gegeven, maar zal het nablussen nog wel even duren. Op dronebeelden is te zien hoe de complete stal is afgebrand.

Veel kippen zijn gestorven. Enkelen zijn aan het vuur kunnen ontsnappen. Zij scharrelen rond in de omgeving van de schuur. Ook is op een indringende foto te zien hoe één kip door de volledig verkoolde schuur scharrelt.

Behalve de kippen zijn er geen slachtoffers gevallen.