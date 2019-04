Chaos bij poging militaire coup Venezuela

Internationale media spreken van ‘een nieuw dieptepunt in de crisis’ waarin het land verkeert. De omvang van de coup is dinsdagmiddag – in Venezuela is het nog ochtend – niet helemaal duidelijk. Al veel langer probeert Guaidó om de zittende president Nicolás Maduro uit het zadel te wippen, maar op Twitter noemt hij vandaag ‘de laatste fase van Operatie Vrijheid’.

Nadat Guaidó-getrouwe militairen bij een vliegbasis in hoofdstad Caracas in gevecht waren geraakt met soldaten die Maduro steunen, bleven grootschalige gevechten nog uit, melden ooggetuigen. Wel zijn er rellen met tientallen personen. Er wordt gegooid met stenen en op videobeelden zijn traangas en geweerschoten te zien.

Guaidó heeft zichzelf op 23 januari al tot interim-president benoemd. Hij wordt erkend door Europese landen en door de VS. Ondertussen geeft de gekozen president Maduro, die steun geniet van onder meer Rusland, niet op.

Dinsdagochtend vroeg claimde Guaidó met ‘de belangrijkste spelers van het leger’ te hebben gesproken. Zij zouden definitief zijn kant hebben gekozen. Of dat waar is, valt niet te zeggen. Volgens Reuters is nog niets te zien van massale militaire steun.

Ook de huidige president Maduro meldde vandaag dat hij met legerleiders had gesproken en die spraken hun ’volledige loyaliteit’ uit. „Stalen zenuwen”, schreef hij op Twitter. „Wij zullen winnen.” Overigens is op videobeelden te zien hoe een tank, vermoedelijk behorend bij de militairen die bij Maduro horen, op demonstranten inrijdt.

De tactische zet om vandaag volop de aanval te zoeken, is de meest opvallende van Guaidó van de afgelopen tijd. De staatsgreep van vandaag geldt dan ook als lakmoesproef, suggereert Reuters: als de zelfbenoemd president faalt, zal dat worden opgevat als bewijs dat de steun voor hem wordt overdreven.

Ⓒ Bloomberg

VS

Ondertussen buitelen Amerikaanse politici over elkaar heen om het volk op te roepen zich bij Guaidó aan te sluiten. Onder meer vice-president Mike Pence doet dat. Ook Brazilië steunt de oppositie. Rusland laakt juist de couppoging. „De radicale oppositie grijpt weer eens naar gewelddadige oplossingen.”