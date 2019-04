Minister wil opheldering afscheidsfeest rector: 70.000 euro

De universiteitsraadsfractie DAG had aan de bel getrokken vanwege dit kostbare vertrek. Van Engelshoven: „Dit bedrag strookt op het eerste gezicht niet met een sobere en doelmatige besteding van onderwijsmiddelen.”

Minister Van Engelshoven eist opheldering over een feestje van de Rijksuniversiteit Groningen. Ⓒ ANP

Bitterballen

Woordvoerder Deekens van de RUG benadrukt echter dat op de noordelijke universiteit „steeds bekeken wordt hoe we zo sober en bewust mogelijk te werk kunnen gaan. Ik snap dat de studentenbeweging kritisch kijkt naar wat de universiteit met publiek geld doet. Daarom leggen we het ook voor aan de universiteitsraad. Die heeft ingestemd met de begroting van 70.000 euro. Een afscheid op de RUG is niet een bier- en bitterballenreceptie, het is meer dan dat.”

Ook al is het ’meer dan bier en bitterballen’: de DAG-fractieleden Bram Omvlee en Koen Marée vinden dat er belachelijk veel geld wordt uitgetrokken aan afscheidspartijtjes. „Eerder dit jaar kostte het afscheid van voormalig RUG-collegevoorzitter Sibrand Poppema 40.000 euro. Dus binnen een jaar wordt meer dan een ton met publiek geld aan afscheidsfeestjes gespendeerd.”

’Feestje voor iedereen’

Meerdere Kamerleden reageren verontwaardigd op het feest van Sterken. D66-Kamerlid Paul van Meenen: „Dit kan gewoon niet. Ik vind het echt gewoon bi-zar, dit soort mensen is het zicht op de werkelijkheid kwijt.” Volgens RUG-voorlichter Deekens is het „echt niet alleen zijn feestje; het wordt een feest voor alle inwoners van Groningen, medewerkers van de Universiteit en ook voor studenten.” Er komen volgens Deekens ’allerlei’ activiteiten, waarvan echter nog geen lijst voorhanden is.