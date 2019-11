Buurt in de stank door vieze bomen

Hoe fraai de bomen er ook uit zien, Dries Claassen is ze vanwege de stank liever kwijt dan rijk. Ⓒ Fotografie Kuit

VALKENSWAARD - Het liefst ziet Dries Claassen ze verdwijnen; de in het oog springende bomen in de Dokter Dagevosstraat in Valkenswaard. Want hoe fraai ze met hun gele bladeren ook zijn: de afgeworpen vruchten stinken. „Het is geen pretje om drie maanden in het jaar in deze stank te zitten.”