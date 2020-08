Aantal coronapatiënten op ic’s in twee weken verdubbeld

Op 31 juli behandelden de ic’s 19 coronapatiënten. Het aantal is in exact twee weken tijd dus verdubbeld. Dat past bij de recente stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde van 127 naar 120. Dat is op donderdag na het hoogste aantal in anderhalve maand tijd. Het totaalaantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bleef 158.

Het aantal mensen dat met andere aandoeningen op een intensive care ligt, daalde van 612 naar 578. Dat betekent dat er in totaal 616 mensen op een ic-afdeling liggen. Dat aantal schommelt al sinds 1 juni rond de 600. Ongeveer 500 ic-bedden zijn momenteel niet in gebruik.