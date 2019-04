Vrouw bevalt op kiss and ride Rotterdam: ’Oerinstinct’

Robin is nog altijd een beetje beduusd van wat hem is overkomen, vertelt hij. „We waren onderweg naar het ziekenhuis, maar toen ik op gegeven moment opzij keek, zag ik het hoofdje al tevoorschijn komen.” Robin bedacht zich geen moment, scheurde met zijn auto door rood, sneed een paar auto’s af en parkeerde zijn Kia op de kiss and ride.

„Toen ik uitstapte op het parkeerplaatsje en de bijrijdersportier opendeed, was de kleine al ter wereld. Mijn vrouw had Mace letterlijk eigenhandig opgevangen. Hoe ze dat gedaan heeft is een raadsel, het moet met haar oerinstinct te maken hebben gehad”, zegt de 38-jarige van Malssen.

„Mace kwam helemaal blauw ter wereld: de navelstreng zat twee keer om het nekje van de baby gewikkeld, dat was ook nog wel even spannend.” Van Malssen had contact met de alarmcentrale die hem instrueerde en hij knipte zelf de navelstreng door. „Het voelde alsof het een eeuwigheid duurde voordat de ambulance er was.”

Weeën

Eerder die dag waren ze al in het ziekenhuis geweest omdat in de nacht van zondag op maandag de vliezen braken en de weeën startten. „Het ziekenhuis had een hartfilmpje gemaakt en controleerde de ernst van de weeën. Ze zeiden dat het nog niet doorzette. En omdat mijn vrouw nog aanspreekbaar was moesten we weer naar huis.”

Robin en Nathalie van Malssen. Ⓒ Eigen foto

Robin had toen al het idee dat naar huis gaan niet zo handig was. „Ik zei: dat kan wel zo zijn, maar de vorige keer bij ons dochtertje Jazz duurde het tussen deze fase en de uiteindelijke bevalling ook maar een uurtje. Desondanks stuurden ze ons naar huis.”

’Ik dank God’

Eenmaal thuis, begon een heftige weeënstorm. „Daarop zocht ik contact met het ziekenhuis, die zeiden dat we weer terug mochten komen.” Maar dat redden ze niet op tijd. Gelukkig bleek na controle in het ziekenhuis alles in orde met moeder en kind. „Ik dank God op mijn blote knieën.”

„Mijn vrouw had Mace letterlijk eigenhandig opgevangen.” Ⓒ Eigen foto