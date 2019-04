Belg kraakt wiskundige puzzel

Ⓒ ANP

CAMBRIDGE - Een Belgische computerprogrammeur is erin geslaagd om een bijzonder moeilijke wetenschappelijke puzzel op te lossen. Bernard Fabrot had daar zelf een programma voor gemaakt, dat meer dan drie jaar onafgebroken heeft gerekend. Het gaat om een vraag die de Amerikaanse universiteit MIT in 1999 had gesteld. De instelling zelf dacht dat het goede antwoord pas na 35 jaar zou komen.