Guaidó doet greepnaar de macht

Vanochtend had Juan Guaidó de militairen opgeroepen Nicolas Maduro af te zetten en via sociale media gezegd dat de ’laatste fase van operatie vrijheid’ om van de huidige president af te komen, nu in was gegaan.

Vlak daarna braken kortstondig vuurgevechten uit tussen militairen bij de luchtmachtbasis La Carlota waar Guaidó verbleef. Op televisie was te zien hoe grote groepen aanhangers van Guaidó zich rondom de luchtmachtbasis verzamelden en daar slaags raakten met de oproerpolitie waarbij diverse demonstranten werden overreden door pantserwagens van de oproerpolitie. Na verloop van een half uur trok de oproerpolitie zich terug.

Tegelijkertijd verzamelden tienduizenden anti-Maduro demonstranten zich op een entraal plein in het centrum van Caracas waar ze soldaten toejuichten die zich hadden geschaard aan de kant van Guaidó. Opvallend was dat Guaidó tijdens zijn oproep geflankeerd werd door oppositieleider Leopoldo Lopez, die tot dan toe onder huisarrest was geplaatst en permanent werd bewaakt door de geheime dienst maar nu kennelijk was vrijgelaten.

De leider van de Venezolaanse oppositie en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó spreekt zijn aanhangers toe nadat soldaten naar hem waren overgelopen na zijn oproep om Maduro af te zetten. Ⓒ AFP

In hoeverre de greep naar de macht van Guaidó gesteund wordt door grote groepen militairen en in welke delen van het land, bleef onduidelijk. Maduro zelf twitterde dat hij met de militaire leiders had gesproken en dat zij „hun onvoorwaardelijke trouw” aan hem hadden beloofd. „Stalen zenuwen!”, zo schreef hij op Twitter en riep op tot een maximale mobilisatie: „Wij zullen winnen”.

Minister van Defensie Vladimir Padrino betitelde de oproep van Guaidó als een poging tot een staatsgreep maar nergens anders in het land was enige activiteit van legeronderdelen te bespeuren en ook waren er geen meldingen van slachtoffers.

De oproep van Guaidó is zijn meest stoutmoedige tot nu toe. Mislukt zijn poging de macht naar zich toe te trekken, dan is het waarschijnlijk dat hij zo snel als mogelijk gearresteerd zal worden. Een Amerikaanse expert hield het erop dat Guaidó zijn oproep deed in aanloop naar de traditionele 1mei betogingen van vandaag waarop grote demonstraties zijn gepland.

Maar ook voor Maduro staat er veel op het spel. Het beeld dat gewone soldaten zijn overgelopen naar de kant van Guaidó versterkt het idee dat de afname van Maduro’s macht nu ook zijn belangrijkste pijler heeft bereikt, de militairen. In de afgelopen weken zijn regelmatig Russische vliegtuigen met militairen aan boord geland in de hoofdstad en is duidelijk geworden dat Maduro alvast miljarden heeft doorgesluisd naar landen in het Midden-Oosten.

Zo’n 50 landen steunen Guaidó, waaronder de Verenigde Staten. De Nationale veiligheidsadviseur, John Bolton, riep in Washington het Venezolaanse leger op om Maduro te laten vallen. Soortgelijke oproepen kwamen er ook uit andere landen.

Venezuela is al jaren ten prooi aan een zware economische crisis. De olie-industrie is ingestort, de schappen in de winkels zijn totaal leeg, de inflatie loopt in de duizenden procenten per jaar en sinds kort valt her en der ook de electriciteit uit. Een paar miljoen Venezolanen zijn in de afgelopen jaren het land ontvlucht en proberen in het buitenland een bestaan op te bouwen.