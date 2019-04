Een zachte G, juichen voor Ajax

Jari, Tom, Willem, Jelle en Roel in een Amsterdamse kroeg. „We denken erover naar Madrid te gaan.” Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Ajax-fans zetten in Londen, met name op Leicester Square, al de hele dag de stad op zijn kop. Maar op de Amsterdamse evenknie, het Leidseplein, is het nog even stilte voor de storm. Dat er drukte komt, is zeker – en ze komen van heinde en verre.