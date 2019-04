Natuurarts Ross was laatste strohalm voor opgegeven kankerpatiënten

Ⓒ Illustratie: Petra Urban/Foto:ANP

KREFELD - Een rotsvast vertrouwen in de omstreden ’natuurarts’ Klaus Ross hebben tenminste drie van z’n patiënten met de dood moeten bekopen. Dat bleek dinsdag tijdens de langslepende rechtszaak in de Duitse stad Krefeld. In plaats van er een echte dokter erbij te halen toen ze ziek werden, gaf Ross hen een vitamine-injectie en stuurde hij ze naar huis.