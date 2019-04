Ⓒ Hollandse Hoogte / Michael Kooren

Houten - Het is de bekendste Daimler van Nederland, de auto van wijlen Pim Fortuyn. In de bolide uit 1998 wil de huidige eigenaar op 6 mei, als de moord op Fortuyn wordt herdacht, een aantal trouwe aanhangers van ’Pim’ rondrijden. Een exclusief ritje in de ’auto die alles zag’. Als eerbetoon.