Regen teistert Mozambique; dodental loopt op

Kenneth kwam donderdag met windsnelheden tot 280 kilometer per uur aan land in de Afrikaanse staat en verwoestte dorpen en oogsten en veranderde straten in rivieren. Sindsdien gaat het land gebukt onder zware regen. Die heeft rivieren veranderd in woeste stromen. Hulpoperaties moesten worden uitgesteld. Dat betekent dat de zwaarst getroffen gemeenschappen verstoken blijven van hulpgoederen.

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) maakt zich vooral zorgen over het eiland Ibo waar de meeste huizen zijn verwoest en de mensen in de open lucht leven met maar weinig te eten.

Ⓒ AFP