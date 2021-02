VS gaan veel meer vluchtelingen toelaten

In zijn verkiezingscampagne had Biden al beloofd meer vluchtelingen op te nemen. Hij zei dat het programma hieromtrent de afgelopen jaren ernstig is beschadigd, maar gaf wel aan dat de koerswijziging tijd in beslag gaat nemen.

UNHCR-topman Filippo Grandi zei in een reactie dat de stap levens zal redden en sprak de hoop uit dat andere landen volgen. Volgens de VN zijn er wereldwijd bijna 26 miljoen vluchtelingen, voor het leeuwendeel opgevangen in ontwikkelingslanden.

Terugdraaien beleid

De nieuwe president tekende eerder deze week al decreten waarmee een deel van het strenge immigratiebeleid van Trump wordt teruggedraaid. Zo wordt de asielprocedure voor mensen die vanuit Mexico de grens oversteken herzien.

Verder gaat een taskforce werken aan de hereniging van honderden migrantenkinderen met hun ouders. Bovendien krijgen sommige illegale migranten in de VS de kans een permanente verblijfsvergunning of zelfs Amerikaans staatsburgerschap te krijgen.

Het parlement moet zich nog wel buigen over de plannen.