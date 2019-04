Edwin Winter en Johan Klein worden straks dronken van geluk hopen ze.

Londen - Johan Klein en Edwin Winter konden via via nog een kaartje regelen en hebben zelfs geen hotel geboekt. „We moeten toch al om zes uur ’s ochtends weer vliegen. De Ajax-fans zijn vol goede moed op weg naar de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadion. „Het zou zomaar 1-4 voor Ajax kunnen worden”, voorspelt Klein. „En man, wat zou het lekker zijn na 23 jaar.