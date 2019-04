Kroon bij herdenking Grebbeberg, niet op Dam

Marco Kroon Ⓒ ANP

DEN HAAG - De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon is voor het eerst sinds jaren niet aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam. Hij is dit jaar op 4 mei bij de herdenking op de Grebbeberg. Het secretariaat van Kroon meldt dat de afwezigheid op de Dam geen verband houdt met de schorsing van de militair wegens incidenten tijdens carnaval.