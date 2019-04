Amsterdamse kroeg ontploft na voorsprong Ajax

In cafe De Oude Schaeper in Amsterdam-West gaan ze bij het doelpunt van Ajax door de decibelgrens heen. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Het was een oorverdovend lawaai in kroegen in Amsterdam na de voorsprong van Ajax tegen Tottenham Hotspur. De goal van Donny van de Beek werd luidruchtig gevierd. Al was er in ieder geval een hoek waar kijkers stilletjes de handen voor de ogen sloegen.