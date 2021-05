’Voorkom dat dolfijnen Dolfinarium naar China gaan’

Het zeezoogdierenpark in Harderwijk zegt zelf noodgedwongen te zijn de acht tuimelaars te verkopen vanwege een negatief resultaat in 2020. Het Dolfinarium heeft het geld nodig om te verbouwen. Vanaf 2029 gaat het dierenpark de bassins van de dieren vergroten. Dit plan is ontstaan na een kritisch rapport van een onderzoekscommissie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die commissie concludeerde dat de dieren te veel werden gebruikt als ’performers’ en dat de verblijven ondermaats zijn.

Het dolfinarium is van plan de dieren te verkopen aan Hainan Ocean Paradise, een attractiepark dat nog niet open is voor publiek in het zuiden van China. Het attractiepark laat weten de Europese regelgeving op het gebied van zeezoogdieren te volgen. Maar dat is volgens een woordvoerster van de dierenbeschermingsorganisatie onmogelijk te controleren. „Bovendien zijn dit dezelfde regels die toestaan dat zeezoogdieren nog steeds uit het wild worden gehaald en het aanraken van dieren niet verbieden. Dat laatste is iets waarvan de commissie in Nederland oordeelde dat het risicovol is voor het dier”, zegt de woordvoerster.

De Nederlandse overheid dient bij export van deze dieren een vergunning af te geven. World Animal Protection roept de regering op niet mee te werken aan de plannen van het Dolfinarium.