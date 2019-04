Kans klein op toespraak Trump Brits parlement

Ⓒ AFP

LONDEN - De kans is klein dat de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië in juni het Britse parlement zal toespreken, zoals zijn voorganger Barack Obama deed. De regering van Theresa May wil wel dat Trump een rede houdt, maar is bang dat de voorzitter van het Lagerhuis een verzoek daartoe zal afwijzen, aldus Britse media.