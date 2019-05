Moordverdachte is ex-tbs’er

Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf. Politie en Openbaar Ministerie Midden-Nederland bevestigen noch ontkennen het tbs-verleden van de man.

Het zou gaan om de levensgevaarlijke Jan van K. Die was eerder al eens de fout ingegaan tijdens een proefverlof uit de Van Mesdagkliniek in Groningen nadat hij ook al tbs had gekregen voor een moordpoging.

De officier van justitie sprak in 2005 bij zijn veroordeling voor een nieuwe moordpoging van een ’evidente inschattingsfout’. Hij had zijn behandelaars volledig om de tuin geleid.

Op zondag 28 april kreeg de politie een melding van een mogelijk misdrijf in Lelystad. De recherche kwam later die dag uit bij een woning aan de Rode Klif. In de woning trof de politie het lichaam van de 72-jarige bewoner aan.

Een groot team van rechercheurs onderzoekt zijn gewelddadige dood. In dat onderzoek kwam de 48-jarige man uit Lelystad naar voren. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man. De politie is op zoek naar getuigen.

Reageren?

m.van.wely@telegraaf.nl