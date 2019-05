Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie Noord-Holland piekert er niet over om de bijna twintig miljoen euro die vorig jaar april op Schiphol in beslag is genomen na een vlucht uit Suriname, terug te geven aan het land. Dat laat het OM aan De Telegraaf weten. Het vermoedt witwassen.