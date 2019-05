Ⓒ TVM

Valkenswaard - De zusjes Manders staan hun mannetje in de truckwereld. Per jaar leggen ze respectievelijk 90.000 en 80.000 kilometer af in de vrachtwagen. „Ik rijd er gemiddeld 3,5 dag op en mijn zus Caroline klimt voor drie dagen op de bok”, zegt Mariëlle.