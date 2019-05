We moeten weer bang worden!

Knuffelfarm in Zuid-Afrika Ⓒ Spots

Horden mensen beschouwen wilde dieren als een soort knuffelbeest. Een kwart van de Nederlanders ziet er geen kwaad in met een roofdier op de foto te gaan, blijkt uit onderzoek. Een rustende zeehond in Katwijk liet deze week weer zien hoe onnatuurlijk we daarmee omgaan. „Veel gekker kan het niet. Zulk gedrag druist dwars in tegen ons overlevingsinstinct.”