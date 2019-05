Schutter doodt twee mensen op universiteit VS

De schietpartij had plaats aan het einde van de middag bij een van de universiteitsgebouwen. De universiteit van North Carolina meldde dat de campus was afgegrendeld en riep studenten en personeel op om zichzelf in veiligheid te brengen. „Blijf op een veilige plek”, aldus de universiteit nadat de schutter meerdere mensen had neergeschoten.

De politie, die alle gebouwen nog doorzoekt, vermoedt dat de dader alleen handelde. Volgens lokale media gaat het om een student van de school, maar zijn identiteit is officieel nog niet bekendgemaakt. Drie gewonden zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.