Uitspraak zaak Nigeriaanse weduwen tegen Shell

Shell werpt de beschuldigingen ver van zich en zegt zich volstrekt niet verantwoordelijk te voelen voor de dood van de zogeheten Ogoni Negen. Ⓒ Reuters

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in de zaak tegen Shell. Deze is aangespannen door vier weduwen van mannen die in 1995 in Nigeria zijn geëxecuteerd na wat wereldwijd werd veroordeeld als een schijnproces. Ze beschuldigen oliemaatschappij Shell van betrokkenheid bij de dood van hun echtgenoten, die nog geen twee weken na het uitspreken van het doodvonnis werden opgehangen.