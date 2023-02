Mina dreef op drijfhout na vloed Watersnoodramp: ’Het water was ijskoud, ik zal het nooit vergeten’

„Het trauma is groot, heel groot en het enorme gemis blijft”, zei burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam van Goeree-Overflakkee tijdens een herdenking in een volle kerk in Oude-Tonge, een dorp in Zuid-Holland dat bij de ramp 300 van haar 3100 inwoners kwijtraakte.

„Mensen overleden toen hun huis instortte, of verdronken toen het water ze meenam. Of ze bezweken van de kou en uitputting omdat het te lang duurde voor er hulp kwam. Het water was meedogenloos”, zei Grootenboer-Dubbeldam.

Ondanks de harde wind woensdag kwamen er veel mensen op de herdenking af. Bij begraafplaats Heerendijk werden kransen gelegd en een minuut stilte gehouden. Een van de aanwezigen: prinses Beatrix, wier leven onlosmakelijk is verbonden met de ramp.

’De Beatrixvloed’

Haar 15e verjaardag, op 31 januari 1953, viel samen met de storm die ervoor zorgde dat de dijken in Zeeland en Zuid-Holland braken. De Watersnoodramp zou uiteindelijk aan 1836 mensen het leven kosten: 865 in Zeeland, 677 in Zuid-Holland, 247 in Noord-Brabant en zeven in Noord-Holland. In de volksmond ging de dag eerst ’de ramp’ of ’de Beatrixvloed’ heten.

Prinses Beatrix tijdens de herdenking van de Watersnoodramp. Haar 15e verjaardag viel samen met de storm die ervoor zorgde dat de dijken in Zeeland en Zuid-Holland braken. Ⓒ ANP

„Zondag vroeg werden we wakker gemaakt met geschreeuw: ’De dijken zijn doorgebroken’”, vertelde overlevende Mina Verton tijdens een tweede herdenkingsmoment in Ouwerkerk, de plek waar driekwart jaar na de ramp het laatste gat werd gedicht.

Via dakraam vluchten

Ze was 12 jaar toen de ramp plaatsvond. „We zagen het water eraan komen als een grauwe massa en we moesten via het dakraam vluchten. Om je heen hoorde je mensen bidden, psalmen zingen, om hulp roepen. Maar er was niks wat je kon doen.”

Mina Verton. Ⓒ ANP / HH

Ze dreef uiteindelijk een nacht lang op drijfhout en kon worden gered door schippers. „Het water was ijskoud, ik zal het nooit vergeten.” Ze verloor op die gitzwarte dag onder andere haar broer, opa en oma. Haar indrukwekkende verhaal leidde tot menig betraand gezicht.

Deltawerken

„Sinds 1 februari 1953 zijn we continu alert”, sprak minister Mark Harbers. „Dat is nooit meer overgegaan.” In de jaren na de Watersnoodramp werden de Deltawerken opgetuigd om nieuwe dijkdoorbraken te voorkomen.

Volgens Harbers maakt dat van Nederland het best beschermde deltagebied ter wereld. Toch riep hij ook op tot oplettendheid: „De vele verhalen trekken ons de geschiedenis in. En ze drukken ons met de neus op de actualiteit. Ze vertellen ons wat natuurgeweld met ons kan doen. De natuur zwijgt niet. Nu niet. Toen niet.”