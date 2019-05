Dikke jas aan op Bevrijdingsdag: wind en buien maken het koud

Ook Dodenherdenking verloopt koud met circa 7 graden. Er waait een koude noordwesterwind waardoor het aanvoelt als een graad of 3. Ook is er kans op een winterse bui, meldt Weeronline.

Een noordenwind blaast dit weekend koude lucht naar Nederland. Boven het Noordzeewater ontstaan gemakkelijk buien en deze buien trekken zaterdag van noord naar zuid over het land. Hierbij is kans op hagel en onweer. Ook natte sneeuw is niet uitgesloten.